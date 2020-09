Ärger über Corona-Regeln: TSV Hillerse wehrt sich mit öffentlichem Statement

Die jüngsten Corona-Maßnahmen des Landes Niedersachsen (gelten mindestens bis 8. Oktober) sorgen bei heimischen Fußball-Vereinen für großen Unmut. So sorgte bereits das in den Verordnungen festgelegte Bier-Verbot bei mehr als 50 Zuschauern an Sportplätzen für große Kritik. Das stößt auch beim TSV Hillerse auf Unverständnis. Der Bezirksligist will sich jetzt aber wehren, hat ein öffentliches Statement verfasst, das an den Gifhorner Landtagsabgeordneten Philipp Raulfs geschickt und auf seiner Facebook-Seite weitere Vereine dazu animiert, diesem Beispiel zu folgen. "Nur so besteht die Chance, dass die Meinung der kleinen Vereine gehört wird und es eventuell zu einem Umdenken kommt", heißt es dort vonseiten des TSV, der vor allem kritisiert: "Es erschließt sich uns nicht, warum die Öffnung für den Profi-Sport zu neuen Einschränkungen im Amateurbereich führt." Fußball-Spartenleiter Heinz Gerono begründet das Vorgehen des Vereins: "Wir sind wirklich gefrustet, was die Corona-Regeln angeht. Wir merken, die Auflagen werden immer schlimmer." Ihm fehle die klare Trennung zwischen Profi- und Amateur-Sport. Gerade das Bier-Verbot "trifft die Amateur-Vereine", so Gerono. "Jetzt bei den Pokalspielen bleibt so viel über, dass man sich fragt, ob sich da Kassieren überhaupt noch lohnt. Wir haben weiterhin Ausgaben, aber die Einnahmequellen versiegen."

Bier-Verbot "unverhältnismäßig" Auch wenn sich der Klub in seinem Statement - wie Gerono - über das Bier-Verbot ärgert und es für "unverhältnismäßig" hält. Geht die Hillerser Kritik an den Corona-Regeln auch darüber hinaus. "Die Einführung der Maskenpflicht außerhalb des eigenen Sitzplatzes ist für uns ebenfalls nicht nachvollziehbar", heißt es beispielsweise in dem öffentlichen Statement, das der TSV-Vorstand im Internet veröffentlicht hat. "Wir können unseren Zuschauern nicht erklären, warum sie vor dem Sportgelände keine Maske tragen müssen, aber mit Betreten des Sportplatzes plötzlich andere Regeln herrschen." Auch die Regelung, dass bei mehr als 50 Zuschauern die Fußball-Spiele nur im Sitzen verfolgt werden dürfen, sei im Amateur-Sport nicht zielführend. "Sie mag ihren Sinn dort haben, wo es Stadien mit fest installierten Sitzplätzen gibt", so der TSV. "In einem Stadion kann man dann durch eine feste Sitzplatz-Zuteilung recht einfach sicherstellen, dass die Mindestabstände eingehalten werden." Aber auf dem Sportplatz "sitzen die Zuschauer dann zusammen, anstatt zusammenzustehen. Auch wechseln sie mit ihren Campingstühlen regelmäßig die Position auf dem Sportgelände."

Ordner sind schwer zu finden Das alles bringe obendrein ein personelles Problem mit sich. Es werden mehr Ordner benötigt, wo sowieso schon nur wenige verfügbar seien, so der Klub in seinem Statement. "Jetzt, wo man als Ordner ständig Ermahnungen aussprechen muss, weil Zuschauer sich hinstellen oder ihre Maske nicht tragen, ist es fast unmöglich, solche engagierten Vereinsmitglieder zu finden." Auch seien die Helfer durch die strengeren Regeln mehr Anfeindungen seitens der Zuschauer ausgesetzt. Auf der Facebook-Seite des TSV findet das Statement des Vorstands großen Anklang - auch bei Mitgliedern anderer Vereine. Der Post wurde (Stand Dienstagnachmittag) bereits über 200 Mal geteilt, 269 Nutzer haben auf "Gefällt mir" gedrückt. Gerono: "Wir merken, dass viele Vereine unsere Meinung teilen."