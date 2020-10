Ärger um Elfmeter-Pfiff für FC Bayern - Köln-Profi Jakobs: "Entscheidung macht Spiel kaputt"

Diese Szene sorgte für Aufregung beim 1. FC Köln : Der noch sieglose Tabellen-16. der Bundesliga verlor gegen einen ersatzgeschwächten FC Bayern nur knapp mit 1:2. Ein Punkt für die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol wäre nicht gänzlich unverdient gewesen - und nach Aussage von Köln-Profi Ismail Jakobs noch realistischer, wenn Schiedsrichter Frank Willenborg in der Anfangsviertelstunde nicht auf Handelfmeter für den FCB entschieden hätte.

Was war passiert? Die Kölner begannen erstaunlich mutig, pressten gut und wagten sich auch das ein oder andere Mal nach vorne. Bis zur zwölften Minute waren 55 Prozent Ballbesitz, 2:0 Ecken und der einzige Torschuss für den FC notiert, als ein Pfiff die Kölner aus den Träumen riss. Serge Gnabry köpfte Marius Wolf an den Arm, der zog ihn etwas zu spät weg - und Referee Willenborg entschied auf Elfmeter. Thomas Müller verwandelte den Strafstoß in der 13. Minute zum 1:0. Gnabry erhöhte kurz vor der Pause (45.+1) zum 2:0. Die Kölner kamen durch Dominick Drexler zum verdienten Tor - für einen Punktgewinn reichte es nicht mehr.