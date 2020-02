Ärger um kuriosen Pfiff: TV Jahn legt Einspruch nach Niederlage ein

Personell gebeutelt

Die Zeichen standen vor dem Anpfiff nicht gut für Wolfsburg. Personell schon arg gebeutelt, fielen noch zwei weitere Spieler aus. Allerdings: Der TV Jahn machte zunächst aus der Not eine Tugend. Gegen den Tabellenzweiten und Aufstiegsaspiranten aus Bothfeld drehte Wolfsburg drei Viertel lang auf, ging mit einem 65:49 in die letzten zehn Minuten.

Vorsprung schmilzt

"Was dann folgte war unbändiger Wille von Bothfeld und eine sehr kuriose Endphase", berichtete Jahn-Sprecher Christian Wessel. Die Gäste aus Hannover steigerten sich in ihrer aggressiven Pressverteidigung und profitierten gleichzeitig vom dünnen Wolfsburger Kader. Punkt für Punkt schmolz die Führung, bis es 17 Sekunden vor dem Ende 77:76 für Bothfeld stand. Zu allem Übel endete Wolfsburgs nächster Spielzug in einem Turnover. Wessel: "Wir mussten foulen." Es gab zwei Freiwürfe für Bothfeld bei 4,5 Sekunden Restspielzeit.

Ein Pfiff ertönt

Der erste Freiwurf ging daneben, der zweite war drin - 78:76 für die Gäste. Dann wurde es kurios: Nach dem anschließenden Einwurf dribbelte Wolfsburgs Patrick Iffland den Ball über die Mittel- bis zur Dreierlinie, konnte einen Wurf loswerden. Der Ball prallte ans Bord, ein Pfiff erklang kurz vor dem Spielende. Wessel: "Die ganze Halle schaute auf die Schiedsrichter, die eindeutig gepfiffen hatten, aber keinerlei Zeichen gaben." Auf seiner Facebook-Seite postet der TV Jahn: "Alle in der Halle denken, es gibt drei Freiwürfe." Wessel: "Doch die Schiris erklärten das Spiel für beendet." Anschließend gab es hitzige Diskussionen. "Nach dem Spiel erklären uns die Schiedsrichter sie hätten einen Pfiff gehört. Aber der muss wohl von der Zuschauern gekommen sein", schreiben die Wolfsburger, die nicht dieser Meinung sind, weiter auf Facebook.