Ärger um neue Staffeleinteilung der 3. Handball-Liga: "Das ist nicht in Ordnung"

Trotz etlicher im Vorfeld diskutierter Modelle hielten die Spielplaner bei den Männern an vier Staffeln mit je 18 Teams fest. Der HSV, TuS Vinnhorst und Burgwedel wurden überraschend in den Nord-Westen verschoben. Dort spielen unter anderem OHV Aurich aus Ostfriesland, GWD Minden II und SG Menden Sauerland Wölfe aus Nordrhein-Westfalen. Hildesheim und die TSV Burgdorf II bleiben derweil in der Staffel Nord-Ost – mit Teams wie Hamburg Barmbek, Empor Rostock und DHfK Leipzig II.

Burgdorfs Trainer Heidmar Felixson findet deutliche Worte, er hat für den Wegfall der Derbys kein Verständnis: „Das ist nicht in Ordnung. Wir kommen alle vier aus der Region Hannover.“

Für HSV-Coach Robin John gibt’s nur einen einzigen Vorteil der Staffeleinteilung, die die DHB-Spielkommission verabschiedete: Testspiele in der Nähe. Am Wochenende riefen schon die Trainerkollegen Daniel Deutsch (1. VfL Potsdam) und Jürgen Bätjer (Eintracht Hildesheim) an. „Gegen beide können wir jetzt spielen, ohne uns auszuspionieren“, sagt John. Die Staffelgröße missfällt ihm umso mehr: „Wir haben keine Profis, das ist heftig.“