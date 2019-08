Ärgerlich: HSC verliert zum Heimspielauftakt knapp gegen Titelaspirant Flensburg

Gürkan Öney hat nach dem Spiel noch kurz mit seiner vergebenen Chance gehadert. „Ich hätte das Tor machen können“, sagte der Linksverteidiger des HSC nach dem unglücklichen 0:1 gegen den Titelaspiranten SC Weiche Flensburg. Öney hatte sich in der 19. Minute glänzend gegen zwei Flensburger durchgesetzt, doch er scheiterte mit seinem Schuss an Weiche-Torwart Florian Kirschke. Ein schneller Spielzug reichte den Gästen hingegen aus, um das Führungstor durch Gökay Isitan zu erzielen (36.).

In Minute zwei hätte der HSC in Führung gehen können

HSC-Trainer Martin Polomka sprach vor dem Spiel von Vollgas-Fußball seiner Mannschaft. Und den bekamen die 818 Zuschauer auch zu sehen. Schon in der zweiten Minute hatte der HSC die Riesenchance zur frühen Führung, doch Almir Kasumovic scheiterte freistehend an Kirschke. „Wenn wir in Führung gegangen wären, hätten wir noch zusätzlichen Rückenwind bekommen“, sagte Polomka.