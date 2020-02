Pech am Bordstein: Mittelfußbruch bremst Box-Profi Limi Tairi aus

Bordstein als Stolperfalle

Das neue Jahr begann nicht gut für Tairi: Am Neujahrstag war er umgeknickt, brach sich den Mittelfuß. "Es war ein wenig glatt, dann ist es an einem Bordstein passiert", erzählt Tairi. "Vorher hatte ich mir in meinem Leben noch nie etwas gebrochen." In diesem Fall hatte es den 30-Jährigen aber übel erwischt: Der Bruch musste operiert werden, Tairi geht deshalb noch an Krücken, darf mit dem Fuß noch nicht wieder auftreten. "Das ist ärgerlich", so der Gifhorner. "Aber noch blöder wäre es gewesen, wenn ich mitten im Training für einen Kampf gesteckt hätte. So muss ich voraussichtlich noch vier oder fünf Wochen Pause machen."

Geduld angesagt

Ende Januar oder Anfang Februar hätte Tairi wieder in den Ring steigen wollen, "konkrete Pläne gab es dazu aber noch nicht", so der Gifhorner. Nun ist ohnehin erst einmal Geduld angesagt. "Ich sehe das aber ganz locker", bleibt Tairi entspannt. "Eigentlich wollte ich nach meinen ersten fünf Profikämpfen endlich mal einen richtigen Fight." Heißt: Es hätte bald um einen Gürtel gehen sollen.

Am liebsten wäre ihm ein Heimspiel

Bevor das klappen kann, "muss ich aber wohl noch ein, zwei Kämpfe vorher machen", glaubt Tairi. "Man muss ja erstmal wieder reinkommen." Am liebsten wäre dem Gifhorner ein Heimspiel - wie beim letzten Mal, als er im Ring stand: Das war im April 2019 bei der Box-Gala im Wolfsburger CongressPark. "Ich mag es, wenn die Halle richtig voll ist", sagt Tairi, der bei seinem K.o.-Sieg gegen Tamas Kozma kräftig angefeuert worden war. Das sei ein Heimvorteil. Tairi: "In meiner Gewichtsklasse kann alles passieren, aber zu Hause kann man eigentlich gar nicht verlieren."