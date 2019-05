TSV Hannover-Burgdorf: Ärgert Bietigheims Torwart Ebner erneut die Recken?

Domenico Ebner, Bietigheim, Michael Kraus – da war doch mal was. Am Donnsterstag werden die Handball-Recken von ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt. Die TSV Hannover-Burgdorf tritt um 19 Uhr beim Abstiegskandidaten SG BBM Bietigheim an. Und Sportchef Sven-Sören Christophersen weiß: „Da ist aus dem Hinspiel etwas gutzumachen.“ Am 15. No­vem­ber hatte Hannover beim 26:27 in der Tui-Arena eine der empfindlichsten und obendrein peinlichsten Pleiten der Saison kassiert. „Das war unglücklich und schmerzhaft, da haben wir nicht gut ausgesehen“, erinnert sich Christophersen. Torhüter Ebner hatte die Recken mit seinen Paraden zur Verzweiflung getrieben. So konnte Bietigheim nach einem Abpraller in letzter Sekunde mit einem Wurf ins verwaiste Recken-Tor noch den Siegtreffer er­zie­len.

Die TSV reagierte in besonderer Weise und verpflichtete Ebner kurzerhand für die neue Saison. Ob er heute seinem künftigen Arbeitgeber wieder auf die Nerven geht? „Auf jeden Fall hat das Spiel für mich persönlich eine besondere Bedeutung. Ich habe mich intensiv mit dem Gegner beschäftigt und in diesem Jahr, glaube ich, von keinem anderen Gegnerteam so viele Videos geschaut“, sagt Ebner. „Natürlich ist Hannover mein neuer Arbeitgeber, es geht aber um nichts anderes als um Punkte für die SG.“

Achtung auch vor Weltmeister Kraus

Eine Pleite ähnlicher Dimension für die Recken war das 34:37 in Stuttgart am 18. Oktober. Weltmeister „Mimi“ Kraus schenkte den Recken damals 18 Tore ein. Er wird sich am Donnerstag an seine Sternstunde erinnern – denn mittlerweile läuft Kraus für Bietigheim auf. Ebner und Kraus in Kombination – der blanke Horror aus Recken-Sicht. „Was die Qualität des Kaders angeht, sind wir in der Favoritenrolle. Und der müssen wir ganz klar auch mal wieder gerecht werden“, stellt Christophersen klar, der am Donnerstag seinen 34. Geburtstag feiert und „ein hitziges Spiel“ erwartet: „Bietigheim wird mit Schaum vorm Mund auflaufen.“