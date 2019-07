Kurioser Patzer: Fußball-Lehrer gratulieren Trainerin Ariane Hingst mit falscher Anrede

Zu ihrem 40. Geburtstag am vergangenen Donnerstag hat Ariane Hingst Post vom Bund Deutscher Fußball-Lehrer bekommen. In dem Brief gratuliert dieser ganz herzlich und wünscht „alles erdenklich Gute - insbesondere Gesundheit“. Was eine nette Geste werden sollte, wurde aufgrund eines kleinen, aber wesentlichen Fehlers zum üblen Fauxpas. Die Anrede lautete: „Lieber Kollege Hingst“.

Die frühere Fußball-Nationalspielerin und heutige Co-Trainerin des deutschen Frauen-Meisters VfL Wolfsburg reagierte am Dienstag bei Twitter. „Über die richtige Anrede hätte ich mich tatsächlich mehr gefreut lieber #BDFL!“, schrieb sie. Die Reaktion von Hingst sorgte für mächtig Wirbel: Der Tweet wurde annähernd 100-mal geliked und mehr als 160-mal geteilt. Außerdem bekam das Foto 36 Kommentare.