Ex-Bayern-Star Arjen Robben gibt Debüt für Groningen - und erfüllt Selfie-Wunsch am Spielfeldrand

455 Tage nach seiner letzten Partie für den FC Bayern ist Arjen Robben am Samstag auf den Platz zurückgekehrt. Im Testspiel beim niederländischen Zweitligisten Almere City gab der 36-Jährige sein Debüt für seinen neuen Klub FC Groningen und hatte in einem 30-minütigen Einsatz einige vielversprechende Szenen. Beim Stand von 0:1 verließ Kapitän Robben - wie vor der Begegnung mit Trainer Danny Buijs vereinbart - den Platz. Unmittelbar nach seiner Auswechslung und noch am Spielfeldrand musste er den ersten Selfie-Wunsch erfüllen. Eine Aufforderung, der der 96-malige niederländische Nationalspieler mit einem Lachen nachkam. Schon vor der Partie hatten die Bayern ihrem langjährigen Profi via Twitter zum Comeback gratuliert. "Viel Erfolg", schrieben die Münchner.

"Es ist schön, wieder zu spielen", sagte Robben nach seiner Rückkehr bei Fox Sports: "Natürlich habe ich einen langen Weg hinter mir und bin noch nicht da, wo ich hin will." Er wolle "so viel Spaß wie möglich haben", meinte der Angreifer und betonte, dass die Kraft wohl nicht für jedes Spiel reichen werde. Zweimal kann Robben in der Vorbereitung sogar gegen die beiden Bundesliga-Klubs Werder Bremen (29. August) und Arminia Bielefeld (6. September) an der Fitness arbeiten.

Robben feierte Bayern-Abschied mit DFB-Pokalsieg Robben hatte im vorletzten Finale des DFB-Pokals am 25. Mai 2019 zum letzten Mal das Trikot der Münchner getragen und sich dem 3:0 gegen RB Leipzig eigentlich in den Ruhestand verabschiedet - obwohl er eigenen Angaben zufolge einige gute Angebote gehabt habe. "Ich habe es als riesiges Kompliment gesehen, dass es so viele Angebote gab. Ich habe mir ein, zwei Dinger ganz seriös angeschaut, ein paar Meetings gehabt und Vereine angehört", sagte der Flügelstürmer damals. Um welche Klubs es sich dabei handelte, wollte er nicht verraten: "Ich behalte das immer lieber für mich. Es gab schon ein paar gute Angebote, aber es hat nichts mit den Vereinen zu tun. Am Ende habe ich gesagt, es ist gut so und ich höre auf."

Arjen Robben: Bilder seiner Karriere Am 23. Januar 1984 in den Niederlanden geboren, wird Arjen Robben zu einem der besten Fußballspieler seiner Zeit. Der SPORTBUZZER zeichnet die Highlights seiner Karriere nach. ©