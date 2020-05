Klub hat Kontakt mit Arjen Robben: Comeback des Ex-Bayern-Stars in Brasilien? 

"Hey, vielleicht möchte ich doch noch mal ein bisschen spielen." Mit jenem Satz hatte Arjen Robben bereits vor einigen Tagen im FC Bayern Podcast Spekulationen angeheizt, dass man den Niederländer doch noch mal als Profi in einem Fußballstadion sehen könnte. Im vergangenen Sommer hatte der 36-Jährige seine Karriere beim FC Bayern beendet. Aber "natürlich juckt es ab und zu noch in den Füßen", erklärte Robben zuletzt also, "das bleibt wahrscheinlich immer so".

Nun soll es ein konkretes Angebot für ein Comeback Robbens auf der internationalen Fußballbühne geben. Es kommt aus Brasilien, von Botafogo Rio de Janeiro. In einem Interview mit Canal do TF, einem brasilianischen YouTube-Kanal, sprach der stellvertretende Geschäftsführer des Klubs, Ricardo Rotenberg, von einer Offerte für den ehemaligen Weltklasse-Offensivspieler.