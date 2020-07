Arjen Robben lockt ehemaligen HSV-Profi Eljero Elia zum FC Groningen: "Habe ihm eine Nachricht geschrieben"

Nach seinem Profi-Comeback beim FC Groningen hilft Arjen Robben dem Klub offenbar auch bei der Zusammenstellung des künftigen Kaders. Im Fokus des ehemaligen Bayern-Stars: Eljero Elia. Robben spielte mit dem einstigen Stürmer des Hamburger SV bereits in der niederländischen Nationalmannschaft zusammen und würde nun gern eine Flügelzange mit ihm bilden. "Ich habe ihm eine Nachricht geschrieben, weil ich gelesen habe, dass er in die Niederlande zurückkehren möchte", wird Robben von Voetbal International zitiert: "Also dachte ich mir: Du bist hier immer willkommen, komme zu uns! Es wäre toll, einen Spieler wie Elia beim FC begrüßen zu dürfen."