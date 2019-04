Arjen Robben: "Bin nicht sicher, ob ich noch einmal für Bayern auflaufen kann"

Arjen Robben hegt Zweifel, ob er in seiner Abschieds-Saison beim FC Bayern München noch einmal zum Einsatz kommt. „Ich habe schon meine Bedenken und bin nicht sicher, ob ich in dieser Saison noch einmal für die Bayern auflaufen kann“, sagte der verletzte Niederländer am Donnerstag bei Sky Sport News HD:„Es ist frustrierend, nicht zu wissen, was es genau ist.“ Der 35-Jährige muss seit Ende November verletzt pausieren. Damals steuerte er beim 5:1 gegen Benfica Lissabon zwei Tore bei.