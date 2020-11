Ex-Bayern-Star Arjen Robben fällt beim FC Groningen erneut verletzt aus: "Im Moment etwas enttäuschend"

Das Comeback von Arjen Robben auf die Fußballbühne ist weiter ein stockendes: Am Dienstag teilte Robbens aktueller Verein FC Groningen mit, dass er auf den früheren Superstar des FC Bayern in den kommenden Wochen verletzungsbedingt weiter verzichten muss. Robben solle zunächst "wieder voll fit" werden, schrieb der niederländische Erstligist, zu dem der 36 Jahre alte Linksfuß zu Saisonbeginn zurückgekehrt war , nachdem er seine Karriere 2019 eigentlich schon beendet hatte. Offenbar sind für ihn bis Dezember keine weiteren Einsätze vorgesehen.

Robben habe in den vergangenen Wochen zweimal mit "geringfügigen körperlichen Beschwerden" zu kämpfen gehabt und darum auch die beiden Partien gegen Fortuna Sittard und VVV Venlo verpasst. Der 36 Jahre alte niederländische Ex-Nationalspieler, der bei seinem Heimatverein Groningen prompt zum Kapitän ernannt wurde, solle in den kommenden Wochen ein "maßgeschneidertes individuelles Trainingsprogramm" absolvieren. Der Verein betonte, er habe sich zu dieser Erklärung auch entschlossen, um nicht jede Woche die Frage nach Robbens Zustand beantworten zu müssen.

Robben: "Es ist ein Rückschlag"

Robben selbst reagierte frustriert auf seinen neuerlichen Ausfall. "Ich werde nicht leugnen, dass es im Moment etwas enttäuschend ist. Ich hatte gehofft, an mehr Wettbewerben teilnehmen zu können, aber nach ein paar kleinen Schmerzen hintereinander ist die Realität, dass dies nicht der Fall ist. Dies sind die Unebenheiten, von denen wir von Anfang an sagten, dass sie kommen würden. Das ist nicht seltsam, aber es ist ein Rückschlag", ließ sich der langjährige Bayern-Profi (2009 bis 2019) in der Stellungnahme des Klubs zitieren. Für Groningen kam er in der aktuellen Spielzeit bislang lediglich zu zwei Kurzeinsätzen - am ersten Spieltag gegen die PSV Eindhoven (1:3), wo er angeschlagen gleich wieder ausgewechselt werden musste, und Mitte Oktober gegen den FC Utrecht (0:0). Robben ergänzte, er habe manchmal selbst den Gedanken "Macht das Sinn? Gibt es noch genügend Perspektiven für die Zukunft?" Er habe jedoch immer noch ein positives Gefühl.