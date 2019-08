Trotz "guter Angebote": Darum beendete Arjen Robben seine Karriere beim FC Bayern

Robben nach Bayern-Aus: "Ich habe mir ein, zwei Dinger ganz seriös angeschaut"

"Ich habe es als riesiges Kompliment gesehen, dass es so viele Angebote gab. Ich habe mir ein, zwei Dinger ganz seriös angeschaut, ein paar Meetings gehabt und Vereine angehört", so der Flügelstürmer. Um welche Vereine es sich dabei handelte wollte er nicht verraten: "Ich behalte das immer lieber für mich. Es gab schon ein paar gute Angebote, aber es hat nichts mit den Vereinen zu tun. Am Ende habe ich gesagt, es ist gut so und ich höre auf.“

Karriereende: Robben und das Bauchgefühl

Die Entscheidung, seine Karriere nicht mehr fortzusetzen, habe er allerdings "nicht über Nacht" getroffen, im Gegenteil: "Ich habe sehr lange überlegt. Das war die schwerste Entscheidung, die ich in meiner Karriere getroffen habe. Ich hoffe, es ist die richtige Entscheidung. Ich glaube, wenn man alles zusammenfasst, ist ein bisschen Bauchgefühl dabei." Robben habe sich die Frage gestellt: "Was will ich noch und was kann ich noch nach zehn Jahren bei Bayern München auf allerhöchstem Niveau?" Unter diesem Aspekt fällte er seinen Entschluss.

Früherer Bayern-Abgang? Robben: "„Das geht vielleicht ganz kurz durch den Kopf"

Den FCB schon früher zu verlassen, habe er in der Vergangenheit auch immer mal wieder in Betracht gezogen. „Das geht vielleicht ganz kurz durch den Kopf. Damals habe ich natürlich oft die Frage gestellt bekommen, ob ich jetzt darüber nachdenke, zu gehen", so Robben. Für den FC Bayern absolvierte der Niederländer 309 Pflichtspiele in denen ihm 144 Tore und 101 Vorlagen gelangen. Auch für Nationalmannschaft war Robben ein wichtiger Faktor. In 96 Spielen für die "Elftal" schoss er 37 Tore. Mit dem Linksfuß verließen auch Bayern-Ikone Franck Ribéry und Rafinha den Klub im Sommer.

