Ex-Bayern-Star Arjen Robben schließt Profi-Comeback nicht aus - "Seltsames Gefühl"?

Am Sonntagabend noch erzählte Arjen Robben bei Sky90 ausführlich über sein selbstbestimmtes Karriereende nach zehn Jahren beim FC Bayern . Davon, dass er ein paar lukrative Offerten anderer Klubs erhalten habe, dass er ein, zwei Dinger ganz seriös angeschaut, ein paar Meetings gehabt und Vereine angehört hat , aber dass er Ende gesagt hat , es ist gut so und ich höre auf." Schon wieder Schnee von gestern?

Nun äußerte sich der 35-Jährige im Gespräch mit dem niederländischen Hörfunktprogramm "NPO Radio" allerdings wie folgt: "Ich sage immer: Sag niemals nie. Vielleicht habe ich in ein, zwei Monaten ein seltsames Gefühl , dass ich das Ganze zu sehr vermisse und deshalb sage: Ich muss zurückkehren. Aber natürlich wird es nicht einfacher, je länger man raus ist." Der ehemalige Nationalspieler der Niederlande schließt ein Comeback also doch noch nicht komplett aus.

Noch vermisst Robben den Profi-Fußball nicht

Nach aktuellem Stand vermisse er den Profi-Fußball aber noch nicht. Robben sprach nach dem Ende seiner Laufbahn von der "schwersten Entscheidung in seiner Karriere". Der Vize-Weltmeister von 2010: "Ich hoffe, es ist die richtige Entscheidung. Ich glaube, wenn man alles zusammenfasst, ist ein bisschen Bauchgefühl dabei." Er habe sich die Frage gestellt: "Was will ich noch und was kann ich noch nach zehn Jahren bei Bayern München auf allerhöchstem Niveau?"