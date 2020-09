Erstes Tor nach Groningen-Comeback: Arjen Robben trifft gegen Arminia Bielefeld – Fan-Krawalle vor dem Spiel

Nach gemächlichem Start in die Partie traf Robben in der 17. Minute gleich mit seinem ersten Torschuss: Nach einem Pass von der Grundlinie bekam der Routinier den Ball am Strafraumrand. Mit viel Übersicht zielte er flach ins lange Eck und ließ Arminia-Keeper Stefan Ortega keine Chance – 1:0 für die Hausherren. Doch nur fünf Minuten später folgte die Antwort des Bundesliga-Aufsteigers. Der 18-jährige Jomaine Consbruch wurde in den Strafraum geschickt, fackelte dort nicht lange und traf zum Ausgleich.