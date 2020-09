Ex-Bayern-Star Robben mit Update zu Verletzung bei Groningen-Debüt: "Muskel nicht kaputt"

Die Leistenverletzung von Arjen Robben ist weniger ernst, als der frühere Star des FC Bayern München befürchtet hatte. „Glücklicherweise ist der Muskel nicht kaputt, es ist nichts gerissen“, sagte der 36-jährige Stürmer und Mannschaftskapitän des FC Groningen am Mittwoch in einem Interview des Klub-TV. „Ich bin froh, dass alles halb so schlimm ist“, berichtete Robben nach einer Computertomographie. „Das ist also durchaus hoffnungsvoll.“