Bayern-Star Robben forderte offenbar Startelf-Einsatz von Klub-Boss Karl Heinz Rummenigge

Bayern-Star Arjen Robben hat vor seinem letzten Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt offenbar Klub-Boss Karl-Heinz Rummenigge um einen Startelf-Einsatz gebeten. Dies berichtet die Bild. Der Holländer, der den Rekordmeister nach dieser Saison verlassen wird, soll den Bayern-Boss dafür extra in dessen Büro aufgesucht haben. Nach Informationen der TZ soll Rummenigge jedoch auf die Entscheidungsgewalt von Trainer Niko Kovac hingewiesen haben.

Zukunft von Robben, Ribéry und Rafinha unklar

Robben, Ribéry und auch Teamkollege Rafinha, der die Bayern ebenfalls verlassen wird, haben noch keinen neuen Verein gefunden. Das DFB-Pokalfianel gegen RB Leipzig am Samstag wird das letzte Pflichtspiel für die "Fußball-Oldies" im Dress des FC Bayern sein. Robben wird mit einem Wechsel in seine Heimat Holland in Verbindung gebracht.