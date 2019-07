Offiziell: Arjen Robben beendet seine Karriere - "Schwierigste Entscheidung" 

Nun ist es offiziell: Arjen Robben wird seine Karriere nach seinem Vertragsende beim FC Bayern nicht fortsetzen. "Ich habe beschlossen, meiner Karriere als Fußballprofi ein Ende zu setzen. Es ist ohne Zweifel die schwierigste Entscheidung, die ich in meiner Karriere treffen musste", sagte Robben der niederländischen Zeitung Telegraaf. Für den verletzungsanfälligen Offensivspieler wird es also nicht weitergehen - er hängt seine Schuhe an den Nagel.