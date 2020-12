Pech hält an: Ex-Bayern-Star Arjen Robben weiter verletzt – Kein Spiel mehr für Groningen in 2020

Außenstürmer Arjen Robben kommt bei seinem Heimat-Klub FC Groningen nicht in Tritt. Der ehemalige Bayern-Star hat sich weiterhin Probleme mit der Wade und fällt mindestens für den Rest des Jahres 2020 aus. Das gab der Verein am Freitag auf seiner Homepage bekannt. "Es läuft nicht so, wie ich es mir wünsche" , gab Robben indes zu.

Seine Rückkehr plant der Triple-Sieger von 2013 im neuen Jahr. "Ich möchte im neuen Jahr wirklich mit der Mannschaft auf dem Feld sein und Spiele spielen. Ob das klappen wird, kann ich noch nicht sagen. Das wird in der nächsten Zeit deutlich werden." In Groningen spielte Robben in der Jugend und wurde zum Profi. 2002 wechselte er zur PSV Eindhoven und landete nach Stationen beim FC Chelsea und Real Madrid 2009 beim FC Bayern. 2019 beendete er seine Karriere, schloss sich im Sommer 2020 dann aber doch dem FC Groningen an.