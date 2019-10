Offiziell: Geschäftsführer Armin Veh verlässt den 1. FC Köln am Saisonende

Nach drei Jahren beim 1. FC Köln wird Geschäftsführer Sport Armin Veh den Bundesligisten am Saisonende verlassen. Wie der Klub am Donnerstagvormittag auf der vereinseigenen Website bestätigte, wird der 58-Jährige seinen im Sommer 2020 auslaufenden Vertrag aus "persönlichen Gründen" nicht verlängern. 2019 war Köln unter Veh noch in die Bundesliga zurückgekehrt, der Start in die neue Saison misslang mit nur sieben Punkten aus neun Spielen aber gründlich.