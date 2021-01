Armin Veh macht Vorschlag für Löw-Nachfolge: "Lothar Matthäus wäre der richtige Bundestrainer"

Der ehemalige Bundesliga -Trainer Armin Veh hat Lothar Matthäus als möglichen Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw ins Spiel gebracht. "Ich glaube, dass Lothar Matthäus - das meine ich ernst, das ist kein Spaß - der geeignete Mann wäre, weil er die Autorität besitzt" , sagte der 59-Jährige am Donnerstag in der NDR 2 "Bundesligashow". Ahnung von Fußball habe der Rekordnationalspieler sowieso.

Doch kann Matthäus auch die nötige Trainer-Erfahrung vorweisen, um eine der wichtigsten Mannschaften Deutschlands zu trainieren? Es darf bezweifelt werden. Der 59-Jährige war seit dem Ende seines Engagements bei der bulgarischen Nationalmannschaft 2011 nicht mehr als Trainer tätig. Seine größten Erfolge waren der Gewinn der serbischen Meisterschaft mit Partizan Belgrad 2002/03 und des Meistertitels in Österreich als Co-Trainer von Red Bull Salzburg in der Saison 2006/07. Durchschnittlich war für den Ex-Coach (u.a. Rapid Wien, Atlético Paranaense in Brasilien und die ungarische Nationalmannschaft) bei jeder Station nach weniger als einem Jahr wieder Schluss. Seit vielen Jahren arbeitet der Weltmeister-Kapitän von 1990 als Experte beim Pay-TV-Sender Sky.