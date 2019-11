Nach Pleite gegen Hoffenheim: 1. FC Köln und Armin Veh lösen Vertrag mit sofortiger Wirkung auf

Bundesligist 1. FC Köln hat den eigentlich noch bis zum 30. Juni 2020 laufenden Vertrag mit Sportchef Armin Veh mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Das teilte der FC unmittelbar nach dem 1:2 (1:0) am Freitagabend gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit. Die Entscheidung sei „einvernehmlich“ und „unabhängig“ vom Ergebnis des Spiels getroffen worden. Die sportliche Leitung des in der Krise stehenden Klubs übernimmt zunächst der bisherige Leiter des Lizenzbereichs, Frank Aehlig.

Dass Veh seinen Vertrag im Sommer nicht verlängert und den Verein ohnehin verlassen hätte, war bereits Ende Oktober kommuniziert worden . „Armin Veh hat den Mut gehabt, seine Aufgabe beim FC in einer schwierigen Situation zu übernehmen. Er hat die gesetzten Ziele unter anderem durch den Wiederaufstieg 2019 mit dem FC erreicht“ , sagte FC-Präsident Werner Wolf, der betonte, dass er sich „eine längerfristige Zusammenarbeit“ mit Veh hätte vorstellen können. Es sei eine „für alle Seiten faire Lösung“ gefunden worden.

Auch Veh äußerte sich bereits zum Köln-Aus: "Ich hätte meine Arbeit beim FC natürlich gerne bis zum Ende gemacht. Aber in unserer derzeitigen Situation, in der der 1. FC Köln wichtige Entscheidungen auch für die Zukunft treffen muss, ist es aus meiner Sicht konsequent, dass wir die Zusammenarbeit kurzfristig beenden", so der 58-Jährige.