Nach HSV-Patzer gegen Osnabrück: Bundesliga-Rückkehr von Arminia Bielefeld fix

Der achte Bundesliga-Aufstieg in der Klubgeschichte von Arminia Bielefeld ist nun auch rechnerisch fix: Nach dem 1:1 von Verfolger Hamburger SV gegen den VfL Osnabrück ist den Ostwestfalen die Rückkehr in die erste Liga nicht mehr zu nehmen. Bereits am Montagabend hatte die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus mit einem 4:0-Sieg im Nachholspiel gegen Dynamo Dresden den Grundstein für den nun endgültig fixierten Aufstieg gelegt. Nach dem Unentschieden des HSV ist klar: Die Arminia wird die Spielzeit auf einem der ersten beiden Tabellenplätze beenden.