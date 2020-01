Arminia Bielefeld bleibt auf Aufstiegskurs: Sieg gegen Bochum baut Tabellenführung aus

Arminia Bielefeld hat einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg gemacht! Der Tabellenführer der 2. Bundesliga schlug zum Auftakt des Jahres den VfL Bochum im Heimspiel mit 2:0 und baute damit den Vorsprung in der Tabelle aus.

Das erste des Tages erzielte wieder einmal Andreas Voglsammer. Er traf in der 27. Minute zur bis dahin glücklichen Führung der Arminia. Hartel brachte einen Freistoß gefühlvoll in den Sechzehnmeterraum, wo die Abwehr des VfL vollkommen unsortiert war. Die Gäste bekamen den Ball nicht weg und plötzlich stand Voglsammer frei vor dem Tor von Keeper Manuel Riemann und zimmerte den Ball ins Tor.

DFL gibt bekannt: Nachwuchsspieler bekommen kaum Einsatzzeiten in der Bundesliga

Nach Pöbeleien gegen Schiedsrichter: Rieman fliegt vom Platz

Die Gäste schwächten sich kurz vor dem Ende der Partie dann selbst: Torhüter Manuel Riemann holte sich vollkommen ohne Not eine Gelb-Rote-Karte ab, nachdem er dem Schiedsrichter Robert Kempter höhnisch Beifall klatschte, weil dieser einen Abstoß zurückpfiff. Innerhalb von Sekunden kassierte Rieman dafür zwei gelbe Karten. Die erste sah er, weil er Kempter mit viel Elan anpöbelte, die zweite für den höhnischen Beifall.

In der Folge spielte Vitali Janelt im Tor der Bochumer, da der VfL bereits dreimal gewechselt hatte. Und dieser könnte in der Nachspielzeit dann den Treffer zum 2:0 für Bielefeld nicht mehr verhindern. Klos schloss einen Konter der Hausherren souverän ab, auch wenn Janelt sogar noch am Ball dran war.