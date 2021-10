Live im TV und Online-Stream: So seht ihr die Bundesliga-Partie zwischen Arminia Bielefeld und Bayer Leverkusen. Zum Abschluss des 7. Spieltags will die Arminia den ersten Sieg einfahren. Bayer Leverkusen will mit Florian Wirtz in einer Top-Verfassung die eigene Serie fortsetzen und erneut gewinnen.