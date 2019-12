Jahrestabelle im deutschen Fußball: Nur der FC Bayern ist stärker als Arminia Bielefeld

Mit dem ersten Auswärtssieg bei Arminia Bielefeld seit fast zehn Jahren will der Karlsruher SC am Freitag (18.30 Uhr/hier im Liveticker verfolgen) den Tabellenführer der 2. Bundesliga stoppen. Der letzte Auswärtserfolg der Badener in Bielefeld datiert vom März 2010. Das bislang letzte Aufeinandertreffen gewann der KSC allerdings vor knapp drei Jahren vor heimischem Publikum. Der Tabellenzehnte kann die schwere Aufgabe in Bestbesetzung angehen.

Bielefeld-Torwart Stefan Ortega: Erfolg kommt "für mich nicht überraschend"

Die Bielefelder führen derzeit die Tabelle etwas überraschend vor dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart an. Die Ostwestfalen galten vor Saisonbeginn auch aufgrund ihrer starken zweiten Hälfte in der Vorjahressaison als Geheimfavorit der 2. Liga und haben eine bemerkenswert starke Statistik. Aktuell hat die Arminia drei Punkte Vorsprung auf den HSV. In der Jahresstatistik 2019 haben die Bielefelder insgesamt bereits 63 Punkte gesammelt - so viele wie keine anderen Mannschaft im deutschen Profifußball mit Ausnahme des FC Bayern, drei drei Zähler mehr auf dem Konto hat.

"So, wie es gerade läuft, ist es schon richtig gut", betonte Arminia-Torwart Stefan Ortega kürzlich. "Es kommt für mich aber auch nicht überraschend, dass wir oben dabei sind. Das hatte sich schon angedeutet, dass wir eine gute Mannschaft haben und mit dem neuen Spielstil erfolgreich sind." Trainer Uwe Neuhaus ist seit November 2018 im Amt und hat maßgeblichen Anteil an den Erfolgen der Bielefelder, die allerdings in der heimischen Schüco-Arena eher glücklos agieren und gerade einmal zehn Punkte aus sieben Spielen vorweisen können.

Die Arminia spielt trotzdem die aktuell beste Saison seit 40 Jahren. Neuhaus, der seinen Vertrag gerade bis 2022 verlängert hat, mahnt: Am Freitag warte mit Karlsruhe "die nächste schwere Aufgabe", auf die man sich konzentrieren müsse. Besondere Auswärtsstärke lässt der KSC allerdings auch vermissen: In acht Spielen gab es gerade einmal sieben Zähler.