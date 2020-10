Arminia Bielefeld gegen den FC Bayern München live im TV und Online-Stream sehen

Gegner Arminia startete ordentlich in die neue Spielzeit. Der Aufsteiger sammelte in den ersten drei Partien vier Punkte, ließ gleich zum Auftakt mit einem achtbaren 1:1 bei Eintracht Frankfurt sowie eine Woche später mit einem 1:0 gegen den 1. FC Köln aufhorchen. Vier Zähler haben die Schützlinge von Trainer Uwe Neuhaus nun bereits auf dem Konto. Gegen den FC Bayern ist jedoch wohl eher kein weiterer Punktgewinn eingeplant. Der letzte Dreier gegen den Rekordmeister am 16. September 2006 liegt schon 14 Jahre zurück.