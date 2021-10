Bei der Arminia aus Bielefeld scheint der Knoten in dieser Saison noch nicht platzen zu wollen. Immer noch steht die Mannschaft von Trainer Frank Kramer ohne Sieg da und verweilt momentan auf dem 17. Tabellenplatz. Nun gastieren die Dortmunder in der Schüco Arena – kein einfacher Gegner (15.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ). Doch, aus Sicht der Ostwestfalen, zum perfekten Zeitpunkt scheint der BVB zu straucheln. Unter der Woche gab es eine herbe Pleite gegen Ajax Amsterdam. Nun wollen sich die Arminen etwas von den Niederländern abgucken und so für die große Überraschung und die ersten drei Punkte in dieser Saison sorgen.

Schlimmer hätte die Reise nach Amsterdam für den BVB kaum enden können. Mit einer 0:4-Klatsche verließen die Dortmunder-Profis den Platz in der Johan-Cruyff-Arena. Ajax hatte ihnen in der Champions League eindrucksvoll die Grenzen aufgezeigt. Und dann verletzte sich zu allem Übel auch noch Superstar Erling Haaland und wird mehrere Wochen fehlen. Nun geht es für die Mannschaft von Trainer Marco Rose um Wiedergutmachung - und das schnellstmöglich. In der Liga sieht es zudem wesentlich besser aus. Mit zwei Siegen in Folge standen die Dortmunder sogar zwischenzeitlich für eine Nacht an der Tabellenspitze. Im "kleinen" Derby gegen die Bielefelder muss der Frust aus der Königsklasse also schnell abgeschüttelt werden, um wieder in die Spur zu kommen. Aber findet Rose eine Lösung, um Haaland zu ersetzen?