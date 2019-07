Arminia Bielefeld gegen FC St. Pauli live im TV und im Online-Stream sehen

Das erste Montagsspiel der Saison steht in der 2. Bundesliga an - Arminia Bielefeld hat den FC St. Pauli zu Gast. Gäste-Trainer Jos Luhukay sorgte am Tag vor dem Duell mit einer Wut-PK für Aufsehen. So könnt Ihr das Spiel zwischen Arminia Bielefeld und dem FC St. Pauli live im TV, Online-Stream und Liveticker schauen.