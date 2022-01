Letzter gegen Vorletzter: In Bundesliga steht am Sonntagabend (17.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) das Keller-Duell zwischen Arminia Bielefeld und dem abgeschlagenen Schlusslicht Greuther Fürth an. Die Fürther haben bereits elf Punkte Rückstand auf die Bielefelder, für die es zuletzt nach schwachem Saisonbeginn wieder besser lief: Die letzten beiden Spiele vor der Winterpause gewann das Team von Cheftrainer Frank Kramer gegen den VfL Bochum und RB Leipzig jeweils mit 2:0. Nach dem 2:2 gegen den SC Freiburg nahm die Arminia in der Vorwoche abermals einen wichtigen Punkt mit nach Hause. Mit einem Sieg gegen Fürth könnten die Bielefelder bis auf Rang 15 vorrücken. Mit Fabian Klos (Rotsperre) fehlt allerdings ein wichtiger Spieler im Kader der Ostwestfalen.

Anzeige