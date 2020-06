Erster Transfer für die Bundesliga: Aufsteiger Arminia Bielefeld holt dänischen Verteidiger Jacob Laursen

"Sehr gute Ausbildung genossen": Arminen-Trainer Neuhaus freut sich auf Laursen

Arminia Bielefeld sicherte sich in der zurückliegenden Saison mit zehn Punkten Vorsprung vor dem VfB Stuttgart die Meisterschaft in der 2. Bundesliga. Dennoch seien Neueinkäufe für die Bundesliga unvermeidlich, sagte Ex-Bielefeld-Profi Ansgar Brinkmann kürzlich. "In der Bundesliga werden Fehler schneller und drastischer bestraft, als es die Spieler bisher gewohnt sind", so Brinkmann. Daher seien Neuverpflichtungen unvermeidlich, um den Klassenverbleib schaffen zu können.