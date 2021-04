"Alles dafür tun, zu punkten": Bielefeld-Coach Kramer blickt nach Pleite in Gladbach auf den Abstiegskampf

Diese Pleite kommt zur Unzeit: Arminia Bielefeld hatte sich an den letzten fünf Spieltagen unter anderem mit hart erkämpften Siegen in Leverkusen und gegen Freiburg und mit zwei weiteren Unentschieden von den Abstiegsrängen befreit. Doch am Sonntag ging man bei Borussia Mönchengladbach so richtig baden: 0:5 hieß es am Ende – und es hätte noch deutlicher ausgehen können, wie Trainer Stefan Kramer nach dem Spiel bei Sky gestand: Seine Mannschaft sei bei den Toren "fahrlässig" gewesen "und in einigen anderen Situationen auch noch", sagte Kramer. "Bei fünf Gegentoren kann das Defensiv-Verhalten nicht besonders überzeugend gewesen sein", stellte er klar. Anzeige

Im Abstiegskampf werden die Ostwestfalen dadurch gehörig zurückgeworfen: Weil der 1. FC Köln am Freitag in Augsburg gewann, beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang nur noch einen Zähler. Und Hertha BSC auf Platz 17 (vier Punkte hinter Bielefeld) hat noch drei Spiele weniger als die Arminia zu absolvieren. "Wir haben uns erstmal in der Kabine sammeln müssen", gestand Kramer daher auch. "Das ist schon eine sehr schmerzhafte Niederlage. Es ist einfach ein sehr gebrauchter Tag gewesen. Nach 18 Minuten war das Spiel eigentlich schon durch."

Kramer: "Das nächste Spiel ist gegen Hertha, da gibt es drei Punkte zu holen"