2. Liga kompakt: Dynamo Dresden gewinnt Kellerduell - Arminia Bielefeld lässt Punkte liegen

Tabellenschlusslicht Dynamo Dresden hat in seinem dritten Spiel nach der unfreiwillig verlängerten Corona-Pause den ersten Sieg gefeiert. Die Sachsen gewannen das Kellerduell beim Vorletzten SV Wehen Wiesbaden 3:2 (2:2) und sendet im Abstiegskampf ein lautes Lebenszeichen. Zwar hat Dynamo weiter die Rote Laterne inne, liegt nun aber nun nur noch einen Punkt hinter Wehen und drei Punkte hinter dem Karlsruher SC auf dem Relegationsplatz. Der KSC muss am Sonntag bei Erzgebirge Aue ran. Am Samstagnachmittag ging Dresden durch ein Eigentor von Dominik Franke (9.) in Führung. Wehen schlug durch Daniel-Kofi Kyereh (24.) und Moritz Kuhn (26.) zurück. Kurz vor der Pause erzielte Patrick Schmidt das 2:2 für Dynamo (44.), ehe Simon Makienok kurz vor Schluss zum Sieg traf (89.). Anschließend sah Dresdens Torschütze Schmidt auch noch Gelb-Rot (90.+4).

Arminia Bielefeld - 1. FC Nürnberg 1:1 (1:1)

Arminia Bielefeld hat auf dem Weg zur Zweitliga-Meisterschaft und zum Aufstieg zwei Punkte liegengelassen. Der Spitzenreiter musste sich gegen den 1. FC Nürnberg mit einem 1:1 (1:1) begnügen und verpasste es, sich möglicherweise vorentscheidend von den Verfolgern abzusetzen. So kann der VfB Stuttgart mit einem Sieg am Sonntag gegen den VfL Osnabrück wieder bis auf drei Punkte an die Bielefelder heranrücken. Allerdings hat die seit elf Partien ungeschlagene Arminia noch das Nachholspiel gegen Dynamo Dresden (15. Juni) in der Hinterhand. Gegen den Club ging der Tabellenführer durch Torjäger Fabian Klos in Führung (14.). Die Nürnberger, denen ein wichtiger Punktgewinn im Abstiegskampf gelang, glichen durch Patrick Erras aus (43.).