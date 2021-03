Er soll Arminia Bielefeld retten: Das ist Neuhaus-Nachfolger Frank Kramer

Die Entlassung war schon eine Überraschung - und der Trainer-Nachfolger von Uwe Neuhaus bei Arminia Bielefeld eine noch größere: Frank Kramer soll den Aufsteiger vor dem direkten Wiederabstieg in die zweite Liga retten. Die Arminia steht in der Bundesliga auf dem Relegationsplatz, konnte in den letzten fünf Spielen allerdings nur einen Punkt holen und kassierte dabei jeweils immer mindestens drei Gegentore. Diesen Trend soll Kramer jetzt stoppen und die Arminia vor allem defensiv solider machen. Anzeige

Der 48 Jahre alte Kramer war in seiner aktiven Laufbahn selbst Spieler, kickte sogar in der Reserve des FC Bayern München. Der große Sprung in die Bundesliga oder die zweithöchste Spielklasse gelang dem defensiven Mittelfeldspieler aber nicht. Kramer absolvierte für den Bayern-Nachwuchs, die Spielvereinigung Vestenbergsgreuth und dem SC Weismain 128 Spiele in der Regionalliga Süd. Für Greuther Fürth und 1. FC Nürnberg kam er in 118 Spielen in der Oberliga Bayern zum Einsatz. Für die Fürther Reserve stand er dann auch als Spielertrainer auf dem Platz, bevor er im Sommer 2005 die U19 des Klubs als Trainer übernahm. Danach betreute er die zweite Mannschaft der Fürther, dann ging es nach Hoffenheim.

Dort trainierte er erst die Reserve, 2012 dann die TSG in der Bundesliga nach der Entlassung von Markus Babbel für zwei Spiele interimistisch - verlor aber gegen Borussia Dortmund und beim Hamburger SV. Dann ging's wieder zurück an die Seitenlinie der Hoffenheimer Reserve. 2013 kehrte Kramer nach Fürth zurück, wo er in der 2. Liga das Profi-Team übernahm. Im Sommer 2015 wechselte er dann zu Fortuna Düsseldorf, wo er nach fünf Monaten bereits wieder entlassen wurde.

Von 2016 bis 2019 trainierte er diverse Nachwuchsteams des Deutschen Fußball–Bundes, zuletzt leitete er bis zum vergangenen Sommer das Nachwuchsleistungszentrum des österreichischen Meisters RB Salzburg. Jetzt soll er die Arminia auf Vordermann bringen. "Arminia hat in den letzten Jahren eine tolle Entwicklung genommen und ist ein spannender Verein, der einen sehr seriösen und perspektivisch ausgerichteten Eindruck auf mich macht. Ich freue mich, jetzt ein Teil davon zu sein. Ich habe totale Lust auf die Arbeit mit den Spielern und der gesamten Mannschaft", erklärte Kramer in einer Mitteilung der Ostwestfalen.