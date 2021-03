Bielefeld-Manager Samir Arabi kritisiert Länderspiel-Abstellungen: "Wir haben keine Handhabe"

Arminia Bielefelds Manager Samir Arabi hat mit Sorge auf die anstehenden Abstellungen in der Länderspielpause geblickt. „Ich habe kein gutes Gefühl dabei, die Spieler jetzt in dieser Situation in aller Herren Länder reisen zu lassen“, sagte der Arminia-Geschäftsführer am Donnerstag. „Aber wir haben keine Handhabe.“

