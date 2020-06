Arminia Bielefeld steigt nach HSV-Patzer auf: "Es ist ein Traum, das geschafft zu haben"

Der achte Aufstieg der Vereinsgeschichte ist perfekt: Arminia Bielefeld hat am Tag nach dem 4:0-Sieg im Nachholspiel gegen Dynamo Dresden von einem Patzer des Hamburger SV profitiert und ist quasi auf dem Sofa aufgestiegen. "Es ist ein bisschen wie gestern Abend, ein Stück weit Ungläubigkeit, zumal man ja jetzt auch nicht so weiß, wie man sich verhalten soll", sagte Mittelfeldspieler Tom Schütz nach dem rechnerisch perfekten Aufstieg. "Es ist ein Traum, das geschafft zu haben." Teamkollege Joakim Nilsson ergänzte: "Ich bin überglücklich und zittere fast schon, weil ich es nicht so richtig glauben kann."

Neun Punkte und 18 Treffer Vorsprung hatten die Bielefelder nach ihrem Heimsieg gegen Dresden auf Rang drei. "Wir haben das Gefühl, dass uns niemand mehr einholen wird", sagte Trainer Uwe Neuhaus: "Und auch, wenn es rechnerisch noch nicht perfekt ist: Wer jetzt noch daran zweifelt, den schmeiß ich raus." Nach dem 1:1 (1:0) des Hamburger SV am Dienstag gegen Osnabrück war der Aufstieg dann auch ganz offiziell perfekt. "Natürlich ist es bestimmt für jeden Sportler auch schöner, das in einer Form zu erleben im Stadion und mit den eigenen Fans zu feiern. Vielleicht passt es so ein bisschen zu der aktuellen Situation und dieser verrückten Zeit, dass man es selbst jetzt Zuhause im eigenen Wohnzimmer vorm Fernseher miterlebt", sagte der sportliche Leiter Samir Arabi.

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert schickte Aufstiegsgrüße ins Ostwestfälische: "Zum frühzeitigen Aufstieg herzliche Glückwünsche an Arminia Bielefeld – die Spieler des DSC, Trainer Uwe Neuhaus und seinen Stab sowie alle Verantwortlichen. Die Mannschaft hat einen großen Teil dieser alles andere als gewöhnlichen Saison an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga verbracht und sich die Rückkehr in die Bundesliga redlich verdient“, teilte Seifert am Abend mit.

Bielefeld-Boss kündigt kreative Einbindung der Fans in mögliche Aufstiegsfeier an

Auch die Stadt will ihre Aufsteiger angemessen würdigen. Der Rathaus-Balkon wird geschlossen bleiben, doch Bürgermeister Pit Clausen kündigte schon an, er habe einige Ideen. Auch Neuhaus kündigte eine Feier „im angemessenen Rahmen“ an. Er war 2002 als Assistent von Matthias Sammer schon deutscher Meister mit Borussia Dortmund geworden. Nun kommt er erstmals als Chefcoach in die erste Liga. Mit 60. Was passt, weil er sie als Profi auch erst mit 30 erreichte.