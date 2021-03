Offiziell: Arminia Bielefeld entlässt Trainer Uwe Neuhaus - Nachfolge noch offen

Arminia Bielefeld und Trainer Uwe Neuhaus gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Bundesliga-Klub am Montag mitteilte, wurde der Coach von seinen Aufgaben entbunden. Neuhaus war seit Dezember 2018 im Amt und hatte noch einen Vertrag bis Juni 2022. In der vergangenen Saison war dem Coach mit seinem Team der Aufstieg in die Bundesliga gelungen. Einen Nachfolger benannten die Ostwestfalen noch nicht. Zuletzt wurde Frank Kramer als heißer Kandidat auf den Posten gehandelt.

