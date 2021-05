Arminia Bielefeld erklärt Transfer-Pläne – Ritsu Doan wohl nicht zu halten

Nach dem Klassenerhalt treibt Arminia Bielefeld bereits die Planungen für die kommende Bundesliga -Saison voran. Sport-Geschäftsführer Samir Arabi gab am Sonntag einen Einblick in die künftige Kader-Struktur und konnte den Anhängern kaum Hoffnung auf einen Verblieb von Leistungsträger Ritsu Doan machen. "Bei dem einen oder anderen Leihspieler haben wir eine Kaufoption - auch bei Ritsu Doan. Mit einer Dimension im Bereich von knapp fünf Millionen Euro und dem zusätzlichen Gehalt sind wir da aber bei 20, 30 Prozent unseres Gesamtetats. Insofern wird es schwierig sein, solche Spieler zukünftig fest zu verpflichten", sagte der Manager im "Doppelpass" von Sport1.

Doan war in der abgelaufenen Saison von der PSV Eindhoven ausgeliehen und stand in allen 34 Bundesliga-Partien auf dem Feld. Dabei gelangen ihm fünf Treffer und drei Vorlagen. Auch beim 2:0 zum Saisonabschluss am Samstag beim VfB Stuttgart war der Japaner erfolgreich und erzielte das Tor zum Endstand. "Es wird darauf hinauslaufen, dass wir wieder versuchen werden, das eine oder andere Leihgeschäft umzusetzen. Wir werden sicherlich nicht in der Lage sein, große Ablösesumme für Neuzugänge zu bezahlen", erläuterte Arabi.