Stürmer Sven Schipplock vor Duell seiner Ex-Klubs: "Drücke nach wie vor Arminia die Daumen"

Der frühere Bundesliga-Stürmer Sven Schipplock schaut am Samstag (15.30 Uhr, Sky) mit besonderer Aufmerksamkeit auf das Duell zwischen Arminia Bielefeld und der TSG Hoffenheim - kein Wunder, hat er doch in seiner Karriere für beide Vereine gespielt. Dennoch sind die Sympathien des 32-Jährigen bei der Partie offenbar klar verteilt. "Ich drücke nach wie vor Arminia die Daumen. Meine Zeit in Hoffenheim ist schon länger her und ich denke, dass Arminia die Punkte ein wenig dringender benötigt als Hoffenheim. Die TSG kann auch woanders die Punkte holen", wurde Schipplock in einem auf der Bielefelder Klub-Homepage veröffentlichten Interview zitiert.

Gleichwohl hat Schipplock auch an seine vier Jahre bei den Kraichgauern (2011 bis 2015) positive Gedanken. "Auch wenn die Zeit in Bielefeld mit dem Aufstieg (2020, Anm. d. Red.) sehr schön war, hatte ich meine erfolgreichste Zeit schon in Hoffenheim. Da bin ich zum gestandenen Bundesliga-Spieler gereift. Die Zeit werde ich nie vergessen", betonte der 32-Jährige, der bei der TSG mit Profis wie Roberto Firmino (inzwischen FC Liverpool), Niklas Süle (FC Bayern) oder Sebastian Rudy zusammenspielte.