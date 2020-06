Bielefeld-Aufstiegstrainer Uwe Neuhaus hat "Überzeugung, dass ich auch Bundesliga kann"

Seit mittlerweile 25 Jahren ist Uwe Neuhaus als Trainer tätig - aber noch nie in der Bundesliga. Das ändert sich nun: Mit Arminia Bielefeld feierte der erfahrene Coach den Aufstieg in die erste Liga und die Meisterschaft im "Unterbau". Er trifft mit den Ostwestfalen nun auf den FC Bayern und Borussia Dortmund statt auf den SV Sandhausen oder Wehen Wiesbaden. Angst macht ihm das nicht. "Die Überzeugung, dass ich auch 1. Liga kann, trage ich (...) in mir", sagte Neuhaus in einem Interview mit der Bild am Sonntag. "Die Qualitätsfrage hat sich für mich nie gestellt."

Stattdessen sei der Sprung in die Bundesliga für Neuhaus, der mit Rot-Weiss Essen (2005/06) in die 2. Bundesliga aufgestiegen war und in den folgenden Jahren auch den 1. FC Union Berlin (2007-2014) und Dynamo Dresden (2015-2018) in der zweithöchsten Spielklasse coachte, "immer nur eine Frage der Gelegenheit" gewesen. Neuhaus: "Wann passiert es - oder passiert es überhaupt? Jetzt habe ich, Gott sei Dank, das Ziel erreicht. Arminia Bielefeld war vielleicht genau eine dieser Gelegenheiten, die du erwischen musst, um so etwas zu schaffen."

Neuhaus: War überzeugt, dass ich es kann

Er habe hinsichtlich seiner "ewigen" Zweitliga-Zugehörigkeit häufig Vorurteile erlebt. "Der kann keine 1. Liga und so weiter", berichtet Neuhaus. "Ich erinnere mich noch, wie ich als Trainer mit Rot-Weiss Essen in die 2. Liga aufgestiegen bin und dann aber die Zusammenarbeit nach relativ kurzer Zeit beendet worden war. Damals hieß es: 'Der kann keine 2. Liga.' Das hat aber nichts daran geändert, dass ich damals schon überzeugt war, dass ich es kann." Die Langlebigkeit und Ausdauer, mit der Neuhaus schließlich erfolgreich in der 2. Liga trainierte, gab ihm recht.

Die Ostwestfalen, für die Neuhaus seit Dezember 2018 verantwortlich ist, formte er bereits im vergangenen Jahr zur stärksten Rückrundenmannschaft und in dieser Saison zum unangefochtenen Zweitliga-Tabellenführer - in einer Liga mit Schwergewichten wie dem Hamburger SV, VfB Stuttgart oder Hannover 96. Neuhaus hätte bei seinem Antritt bei der damals finanziell schwer gebeutelten Arminia jeden "für verrückt erklärt", der für 2020 einen Bundesliga-Aufstieg prognostiziert hätte.

Dass die Arminia elf Jahre nach dem bisher letzten Jahr in der Bundesliga wieder zurück ist, liegt zu einem großen Teil am 60-Jährigen. "Egal, wo man nach Uwe Neuhaus fragt, bekommt man immer die gleiche Auskunft: Er ist ein überragender Typ, der sehr akribisch arbeitet. Ich habe noch niemanden getroffen, der nicht gut auf ihn zu sprechen ist. Das ist außergewöhnlich", schrieb Bielefelds Vereinsikone Ansgar Brinkmann im SPORTBUZZER: "Er hat in Bielefeld in allen Mannschaftsteilen etwas aufgebaut und seinen Spielern eine Philosophie mitgegeben."

Neuhaus: "Können nicht stur an unserem System festhalten"