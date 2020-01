Arminia Bielefeld gegen VfL Bochum live im TV und im Online-Stream sehen

Die zweite Bundesliga ist aus der Winterpause zurück! Spitzenreiter Arminia Bielefeld eröffnet das neue Fußballjahr in Deutschlands zweithöchster Spielklasse am Dienstag (18.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) gegen den VfL Bochum. Die Ostwestfalen stehen als Herbstmeister in einer guten Ausgangsposition im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg. Andere Vorzeichen bei Gast Bochum: Der Tabellen-14. befindet sich nach einer durchwachsenen ersten Saisonhälfte im Tabellenkeller.