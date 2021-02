Nach Absage: Bundesliga-Spiel zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen wird wohl erst im März nachgeholt

Die am Sonntag abgesagte Bundesliga -Partie zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen wird beim Blick auf den Terminkalender und nach Ansicht von Frank Baumann wohl erst im kommenden Monat nachgeholt. "Wir werden Anfang der Woche mit der DFL im Austausch sein, damit zeitnah ein neuer Termin festgelegt werden kann. Gerne möglichst schnell, aber aufgrund der Terminlage wird das wahrscheinlich schwierig werden. Ich rechne mit der Woche nach dem Pokal-Spiel", sagte der Bremer Manager der Bild und betonte zugleich, dass eine Ansetzung noch in der kommenden Woche aufgrund der Witterungsbedingungen keine Option sei: "Der Greenkeeper hat klar gesagt, dass ein Spiel wegen der Wetterlage in dieser Woche nicht möglich sein wird."

In der von Baumann genannten Woche nach dem Viertelfinale des DFB-Pokals (2. und 3. März) wären der Dienstag (9. März) oder der Mittwoch (10. März) mögliche Spieltermine. Mit Blick auf ein vorheriges Datum wird es wohl in der Tat eng, da beide Mannschaften nach der kommenden Woche jeweils Bundesliga-Spiele binnen weniger Tage haben. So tritt Bielefeld nach der Partie beim FC Bayern an einem Montagabend (15. Februar) schon am Freitag (19. Februar) gegen den VfL Wolfsburg an. Werder tritt derweil an einem Sonntag (21. Februar) bei der TSG Hoffenheim an und empfängt am darauffolgen Freitag (26. Februar) Eintracht Frankfurt.