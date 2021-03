Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen live im TV und Online-Stream sehen

Der abstiegsbedrohte Bundesligist Arminia Bielefeld kann mit einem Heimsieg im Nachholspiel gegen Werder Bremen den Relegationsplatz verlassen. Das Duell am Mittwochabend (18.30/Hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen!) hätte eigentlich Anfang Februar am 20. Spieltag stattfinden sollen, wurde damals aber wegen eines heftigen Wintereinbruchs kurzfristig abgesagt. Bielefelds neuer Trainer Frank Kramer hofft nach dem 0:0 bei seinem Debüt am Sonntag gegen Union Berlin auf den ersten Sieg unter seiner Führung.

