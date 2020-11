Arminia Bielefeld will gegen RB Leipzig offensiver und mutiger antreten

Leipzig. Am 9. Spieltag der Bundesliga (Samstag, 15.30 Uhr) gastiert die Aufsteiger Arminia Bielefeld bei RB Leipzig. Die Ostwestfalen sind vergangene Saison Meister der 2. Bundesliga geworden, haben es unter Trainer Uwe Neuhaus mit 68 Punkten ins deutsche Oberhaus geschafft. Der Start in die Bundesliga-Saison ist ihnen aber nicht wirklich geglückt. Anzeige

Die Bielefelder befinden sich aktuell auf dem 16. Tabellenplatz, haben lediglich vier Punkte aus acht Spielen sammeln können. Die Auftaktbegegnung gegen Eintracht Frankfurt endete in einem 1:1-Remis, das Heimspiel gegen den 1. FC Köln konnten sie mit einem Treffer von Joan Simun Edmundsson in der 78. Minute 1:0 gewinnen. Ab dann geht es stetig bergab für die Blauen. In sechs Spielen in Folge kassieren sie Niederlage um Niederlage. Die höchste dabei gegen Union Berlin. In der Hauptstadt verlor die Neuhaus-Elf mit 0:5. Auch im letzten Heimspiel gegen Bayer Leverkusen mussten Sie sich mit 1:2 geschlagen geben. Den Treffer für die Arminia erzielte Leverkusen-Keeper Lukas Hradecky höchstpersönlich. Selbst haben sie in den bisher acht Bundesliga-Partien nur fünfmal getroffen.

RB Leipzig und Arminia Bielefeld: Die Gegner im Check

Offensiv hat sich die Arminia zum Saisonstart mit Ritsu Doan vom PSV Eindhoven verstärkt. Die niederländische Leihgabe etablierte sich direkt zum Stammspieler und absolvierte bislang jede Partie. Mit einem Tor und einem Assist ist der 22-Jährige momentan bester Scorer der Neuhaus-Elf. Bielefelds Mittelstürmer und Torschützenkönig der vergangenen Zweitligasaison Fabian Klos (21 Treffer) ist in der Bundesliga-Spielzeit noch nicht wirklich zum Zug gekommen. Bislang gelang dem 32-jährigen Routinier erst ein Assist in acht Partien.

Aber Trainer Neuhaus möchte insgesamt mutiger auftreten. „Das liegt nicht an einem einzelnen Spieler in der Offensive, sondern insgesamt an der Mannschaft. Wir müssen uns wieder mehr zutrauen, das Spiel, was wir schon gezeigt haben, noch mehr forcieren. Dazu brauchen wir viel Bewegung.“ Diese haben sie indes schon: Arminia Bielefeld ist die derzeit die laufstärkste Mannschaft der Liga. Im Schnitt sind sie bislang 120,4 Kilometer gelaufen. Außerdem habe er mit den Spielern gesprochen, sie ihre eigenen Ideen mit einbringen lassen, was zu verändern sei: „Das kann beim Anlaufen vorne beginnen, geht dann über den eigenen Ballbesitz. Ich glaube, dass wir diese Woche schon sehr intensiv an die Steigerung der Torgefahr gearbeitet haben“, so der Coach der Blauen. „Mit dem Offensivspiel steht und fällt unser Selbstvertrauen.“ Das Problem sei die Umsetzung auf dem Platz.