"Druck wird nicht kleiner": Arminia Hannover muss gegen Northeim "unbedingt gewinnen"

Arminia Hannover hat am Sonntag (15 Uhr) den FC Eintracht Northeim zu Gast. Und wenn die „Blauen“ weiterhin im Rennen bleiben wollen im Kampf um die Aufstiegsrunde, dann muss ein Sieg her. Der SVA ist Vorletzter der Oberliga-Staffel Hannover-Braunschweig – aber auch nur drei Zähler vom 5. Platz entfernt. Diesen Rang nimmt derzeit die Eintracht ein. Ab Platz sechs geht es in die Abstiegsrunde.

„Wir haben es in Gifhorn versäumt, die Punkte zu holen, jetzt wird es immer schwerer“, sagt SVA-Trainer Skerdi Bejzade. Seine Mannschaft unterlag am vergangenen Sonntag, trotz der Begleitung zahlreicher Arminia-Fans, mit 1:2 beim damaligen Tabellenletzten MTV Gifhorn.