Bitteres Aus im Niedersachsenpokal: Arminia Hannover nach 0:2 schon früh raus!

In der Saison 2017/18 war Arminia Hannover noch ins Halbfinale des Niedersachsenpokals eingezogen und nur knapp an der Qualifikation für den DFB-Pokal gescheitert – nun ereilte die „Blauen“ erneut das sofortige Aus. Im Vorjahr unterlag der SVA bei Eintracht Northeim unglücklich im Elfmeterschießen, diesmal war es vom reinen Ergebnis her etwas deutlicher. Die Mannschaft von Trainer Skerdi Bejzade verlor beim Heeslinger SC mit 0:2 (0:1). Kevin Rehling (37.) brachte die Gastgeber in Front, Sidney-Philipp Wix (66.) traf zum Endstand.