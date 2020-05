Als Arminia Meister wurde: Vor 100 Jahren holten die Fußballer den norddeutschen Titel

Das erste Mai-Wochenende sorgt beim SV Arminia Hannover für ein rundes und ein halbrundes Jubiläum. In erster Linie kann der Verein den Gewinn der norddeutschen Meisterschaft feiern, der sich am Samstag, 2. Mai, zum 100. Mal jährt. Tags zuvor hat der Klub vom Bischofsholer Damm bereits sein 110-jährige Bestehen feiern können. Schon 1920, und damit nur ein Jahr nach der Trennung vom Rugbyverein Merkur und der daraus folgenden Umbenennung in SV Arminia Hannover, gelang dem Verein der größte Erfolg seiner noch jungen Geschichte: Der SVA gewann die norddeutsche Meisterschaft.

„Das Team hatte sich mit einem 3:1-Erfolg gegen den ABTS Bremen fürs Finale qualifiziert“, sagt Arminia-Historiker Horst Voigt und fügt hinzu, „dass das Endspiel gegen Borussia Harburg auf der Anlage von ABTS stattgefunden hat, daher waren die Bremer Zuschauer am Anfang erst gegen uns – nachher wurde sie aber durch das technisch ansehnliche Arminia-Spiel überzeugt“. "Damals war es sehr ungewöhnlich, dass Frauen beim Fußballwaren" Überliefert ist zudem, dass an diesem 2. Mai 1920 rund 5000 Menschen die Partie zwischen Arminia und Borussia Harburg, dem Hamburger Meister, gesehen haben. „Und hinzu kamen noch etwa 3000 Zaungäste.“ Unter den also rund 8000 Augenzeugen der Begegnung waren mehrere hundert Schlachtenbummler, so hieß das damals, aus Hannover. „Viele sind sogar mit ihren Frauen und Freundinnen angereist“, sagt Voigt und schickt die Begründung hinterher, warum er das so betont. „Damals war es sehr ungewöhnlich, dass Frauen beim Fußball waren – und dann auch noch auswärts nach einer Reise“.

Apropos Reise: Die Spieler fuhren mit dem Zug nach Bremen. Nach ihrer Rückkehr in Hannover erhielt die Mannschaft um Kapitän Edu Wolpers am Hauptbahnhof bereits den frisch gedruckten Hannoverschen Anzeiger und studierte interessiert den Spielbericht. Der Aufmacher: natürlich der 2:1-Sieg gegen Harburg und die damit verbundene Qualifikation für das Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft.

