"Das war ein dreckiger Sieg": David Lucic lässt Arminia gegen Freie Turner jubeln

In den Minuten danach schien sich eine Parallele zum Wolfenbüttel-Spiel anzudeuten, als Arminia nach 20 Minuten schon mit 3:0 in Front lag. Tatsächlich waren die Freien Turner nach dem Rückstand von allen guten Geistern verlassen, in keinem Mannschaftsteil stimmte mehr die Zuordnung.

Vermeintlicher Ausgleich zählt nicht

Doch die Gäste bekamen die Begegnung in den Griff und besaßen bis zur Halbzeitpause mehrere Gelegenheiten zum Ausgleich. Zunächst schob Nico Müller (20.) den Ball nur knapp am Pfosten vorbei. Marvin Fricke musste den Ball aus zwei Metern nur noch ins Netz drücken. Der Kapitän versuchte es per Flugkopfball, der Ball rutschte ihm über die Stirn (35.).

Glück für Arminia auch nach der Pause: In der 50. Minute traf der lang aufgeschossene Niklas Neudorf ins Tor. Doch Schiedsrichter Tim Lahse wertete seinen Armeinsatz gegen Moritz Alten als Foulspiel. Arminia konnte kaum noch für Entlastung sorgen. Die erste Torchance seit dem 1:0 hatte Kriseld Doko, dessen Freistoß von Keul um den Pfosten gelenkt wurde (65.). Den knappen Vorsprung brachte der SVA über die Zeit – auch weil der Gast in der Nachspielzeit in Slapstick-Manier den sicheren Ausgleich vergab: Fricke schoss aufs Tor, traf aber Mitspieler Müller am Fünfmeterraum im Gesicht.