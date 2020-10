Jean Taoule fliegt früh: Arminia unterliegt nach langer Unterzahl beim Schlusslicht

Der SV Arminia Hannover ist mit leeren Händen vom Auswärtsspiel beim bisherigen Schlusslicht der Oberliga heimgekehrt. Beim MTV Gifhorn unterlag das Team von Skerdi Bejzade mit 1:2, was nicht zuletzt daran lag, dass die Blauen nach Rot für Jean Taoule in der 5. Minute lange in Unterzahl spielten.